الثوم على الريق.. ما هي فوائده؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 09:00 صباحاً - فوائد الثوم على الريق

يُعتبر الثوم واحدًا من أكثر المكونات المنتشرة والاستخدامات الطبية في الطب الشعبي، وذلك بفضل خصائصه الطبيعية العديدة التي تجلب مجموعة من الفوائد الصحية لجسم الإنسان. بينما يمكن تناول الثوم بطرق مختلفة، فإن تناوله على الريق يعد طريقة مميزة لتحسين الصحة. في هذا المقال، سنتعرف على فوائد تناول الثوم على معدة فارغة.

تعزيز الجهاز المناعي

يحتوي الثوم على نسبة عالية من المركبات الكبريتية مثل الأليسين، التي تُعتبر فعالة في تعزيز جهاز المناعة. تناول الثوم على الريق يمكن أن يساعد في حماية الجسم من الأمراض عن طريق تقوية القدرة الدفاعية الطبيعية للجسم ضد البكتيريا والفيروسات.

تحسين صحة القلب

يساهم الثوم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما أن تناوله على الريق يساعد في تحسين الدورة الدموية وتنظيم ضغط الدم، مما يعزز صحة القلب بشكل عام.

تنظيم مستويات السكر في الدم

من الفوائد المذهلة لتناول الثوم على الريق هي قدرته على تنظيم مستويات السكر في الدم. ولذلك، يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو أولئك المعرضين لخطر الإصابة به.

تحسين عملية الهضم

تناول الثوم على معدة فارغة يمكن أن يحفز من إنتاج الإنزيمات الهاضمة، مما يساعد في تحسين عملية الجهاز الهضمي. يعمل الثوم على تقليل الانتفاخات والغازات ويعزز من صحة الأمعاء بفضل خواصه المضادة للبكتيريا.

مكافحة العدوى والالتهابات

يُعرف الثوم بخصائصه المضادة للجراثيم والفطريات، مما يجعله عامًا في مكافحة العدوى والالتهابات. عند تناوله على الريق، يمكن أن يساعد الثوم في تسريع عملية الشفاء وتقليل أعراض البرد والإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي.

كيفية تناول الثوم على الريق بشكل صحيح

لتجربة الفوائد الصحية المثلى للثوم، يُفضل تناوله على الريق عن طريق:

ابتلاع فص ثوم كاملاً مع كوب من الماء.

تقطيع فص ثوم إلى أجزاء صغيرة وتناوله مع العسل لتقليل الطعم النفاذ.

تحضير مشروب بسيط عن طريق خلط الثوم المهروس مع القليل من عصير الليمون والماء الدافئ.

على الرغم من الفوائد العديدة للثوم، إلا أنه يجب تناوله باعتدال، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات معدية أو حساسية منه. يُفضل استشارة الطبيب قبل إضافة الثوم بكميات كبيرة إلى النظام الغذائي اليومي.