المغرب يدكّ شباك الجابون بخماسية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:06 مساءً - فاز منتخب المغرب على مضيفه الجابون بهمسة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية في تصفيات أمم إفريقيا بكرة القدم، المغرب 2025.

سجل خدف الجابون دينس بوانغا (د 4) وسجل أهداف المغرب جمال حركاس (د 17) وإبراهيم دياز (20 و23) ويوسف النصيري (د 81) وإسماعيل صيباري (د 90).

ورفع منتخب المغرب رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول، وبقي رصيد الجابون 7 نقاط في المركز الثاني وحجزت مقعدها في النهائيات.