ما هي أهمية تطعيمات الأطفال؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 04:54 مساءً - تعتبر تطعيمات الأطفال بمثابة درع واقي يحميهم من العديد من الأمراض الخطيرة التي قد تهدد حياتهم. هذه اللقاحات تعمل على تحفيز جهاز المناعة لدى الطفل ليعرف كيفية مكافحة الفيروسات والبكتيريا المسببة للأمراض، وبالتالي يكتسب الطفل مناعة قوية ضدها.

لماذا يجب أن ألتزم بجدول التطعيمات؟

التزامك بجدول التطعيمات الموصى به من قبل الطبيب هو أفضل طريقة لحماية طفلك من الأمراض المعدية، حيث توفر هذه اللقاحات حماية تصل إلى 90% ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها.

أهم اللقاحات التي يجب أن يحصل عليها طفلك:

لقاح BCG: يحمي من مرض السل.

لقاح التهاب الكبد B: يحمي من التهاب الكبد الفيروسي.

لقاح شلل الأطفال: يحمي من شلل الأطفال.

اللقاح الخماسي: يوفر حماية ضد خمسة أمراض في لقاح واحد.

لقاح الفيروس العجلي: يحمي من الإسهال الحاد.

لقاح المكورات الرئوية: يحمي من الالتهاب الرئوي.

لقاح الحصبة والحصبة الألمانية: يحمي من الحصبة والحصبة الألمانية.

لقاح شلل الأطفال المعطل: يعزز الحماية ضد شلل الأطفال.

لقاح التهاب الدماغ الياباني: يحمي من التهاب الدماغ الياباني.

لماذا تعتبر هذه اللقاحات ضرورية؟

تمنع المضاعفات الصحية الخطيرة: مثل الشلل، والعمى، وتلف الدماغ.

تحمي المجتمع: تساعد في القضاء على الأمراض المعدية.

آمنة وفعالة: أثبتت الدراسات أن اللقاحات آمنة وفعالة.

هذا ولا تتردد في استشارة طبيب الأطفال الخاص بك حول أي أسئلة لديك حول تطعيمات طفلك. تذكر أن التطعيم هو أفضل وسيلة لحماية طفلك من الأمراض المعدية والحفاظ على صحته وسعادته.