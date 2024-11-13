فوائد الكركم الصحية لن تتوقعها

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:00 مساءً - تعرف على الكنز الصحي الغير مكتشف: الكركم

الكركم، تلك التوابل الذهبية التي ربما تعرفها كواحدة من مكونات الكاري، يعتبر أكثر من مجرد مكوّن يضيف لوناً جذاباً للطعام. فقد أثبتت الأبحاث العلمية فوائد صحية متعددة لهذه التوابل الزاهية، التي لا زالت كثير من المجتمعات تطلق عليها اسم “الذهب الهندي”.

الخصائص المضادة للأكسدة والالتهابات

الكركمين، المركب النشط في الكركم، يضم خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات. هذه الخصائص تجعل الكركم يلعب دوراً مهماً في محاربة الجذور الحرة في الجسم وتقليل الالتهابات. يمكنه أن يكون مفيداً في علاج أو تخفيف العديد من الحالات الصحية المرتبطة بالالتهاب، بما في ذلك التهاب المفاصل.

تعزيز الصحة العقلية

تظهر الدراسات أن الكركم يمكن أن يكون مفيداً في تحسين الصحة العقلية. الخصائص المضادة للالتهابات تكمن هنا أيضاً، حيث أن الالتهاب قد يكون له دور في الاكتئاب ومرض الزهايمر. يمكن أن يكون الكركمين عاملاً مساعداً في تعزيز وظيفة الدماغ وزيادة مستويات السيروتونين والدوبامين.

تحسين الهضم

الاستخدام التقليدي للكركم في الطب الهندي يشمل استخدامه لتحسين مشاكل الجهاز الهضمي. يساعد الكركم في تنظيم عمليات الهضم وتقليل الانتفاخ. كما يمكن أن يكون له تأثير مهدئ على المعدة ويساعد في علاج القرحة.

تقوية الجهاز المناعي

من خلال الفوائد المضادة للأكسدة وتقوية الجهاز المناعي، يصبح الكركم مكوناً حيوياً في درء الأمراض وزيادة مقاومة الجسم للعدوى. قد يساعد الكركم أيضاً في الوقاية من أمراض البرد والأنفلونزا عند استخدامه بشكل منتظم.

طرق سهلة لإضافة الكركم إلى نظامك الغذائي

إذا كنت تتساءل عن كيفية دمج الكركم في نظامك الغذائي اليومي، فإليك بعض الأفكار:

إضافة القليل من الكركم إلى العصائر أو العصائر الطازجة.

استخدامه في إعداد الأرز أو الحساء لإضافة اللون والنكهة.

تحضير شاي الكركم، وهو يتميز بنكهته المميزة وفوائده الصحية.

رشّ الكركم على الخضروات المحمصة للتمتع بنكهات جديدة وجذابة.

باختصار، الكركم هو إضافة ممتازة وصحية لأي نظام غذائي. مع تنامي الاهتمام بالفوائد الصحية لهذه التوابل، لم يعد الكركم مجرد نكهة لذيذة، بل هو محور حقيقي للعافية والصحة.