نشكركم على متابعتكم خبر ماذا تعرف عن مشروب “الكفير” وفوائده الصحية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:56 صباحاً - مشروب “كفير” هو مشروب حليب مخمر غني بالبروبيوتيك والخميرة المفيدة والبكتيريا. له طعم حامض ونكهة فريدة. تخمر حبوب الكفير الحليب خلال عملية تستغرق 24 ساعة وتنتج سلالات متعددة من البكتيريا المفيدة. ويوصى باستخدام أصناف منخفضة السكر للحصول على فوائد صحية مثالية. تشمل فوائد مشروب “الكفير” تحسين صحة الأمعاء وتقوية العظام ومحاربة البكتيريا ودعم صحة العضلات والتحكم في مستويات السكر في الدم. تنظم بروبيوتيك الموجود بمشروب “الكفير” عملية الهضم وتخفيف الانتفاخ وتقليل أعراض مرض التهاب الأمعاء. كما أنه يحتوي على الكالسيوم وفيتامين د والفوسفور والمغنيسيوم التي تعزز صحة العظام.