كنزي دياب تثير الجدل بصورة لوالديها.. هل عادت العلاقة بين عمرو دياب وزينة عاشور؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:57 صباحاً - متابعة بتول ضوا

أثارت كنزي دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة قديمة لوالديها معاً. الصورة التي نشرتها كنزي عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام، جمعت بين عمرو دياب وزوجته السابقة زينة عاشور، مما أثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما حالياً.

لم ترفق كنزي أي تعليق على الصورة، مما زاد من حيرة المتابعين. فبعضهم رأى في هذه الصورة إشارة إلى عودة العلاقة بين والدها ووالدتها، خاصة بعد فترة من الانفصال. بينما اعتبر آخرون أن كنزي ربما كانت تشتاق لأيام طفولتها السعيدة، وقررت مشاركة هذه الذكرى مع متابعيها.

تباينت ردود أفعال المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر البعض عن أملهم في عودة العلاقة بين عمرو دياب وزينة عاشور، مشيدين بجمال الصورة وأناقة زينة عاشور. بينما شكك آخرون في حقيقة الأمر، معتبرين أن هذه مجرد صورة عادية ولا تدل بالضرورة على أي تطورات في العلاقة بين الطرفين.

وكشفت كنزي دياب عن تواجدها في مصر مؤخراً، حيث نشرت العديد من الصور لها في منطقة الأهرامات. وقد تزامن نشر الصورة العائلية مع تواجدها في مصر، مما زاد من التكهنات حول سبب نشر هذه الصورة في هذا التوقيت بالذات.