أمل عرفة تكشف أسرار حياتها العائلية والفنية في لقاء صريح

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - أمل عرفة، النجمة السورية المحبوبة، فاجأت جمهورها في لقاء تلفزيوني صريح بكشفها عن جوانب خفية من حياتها الشخصية والفنية. وخلال استضافتها في برنامج “إخلاء زميل”، تحدثت أمل عن علاقتها بأسرتها، ومسيرتها الفنية، وحتى عن تجربتها في تربية الكلاب.

علاقة مميزة بالأسرة

أكدت أمل على عمق العلاقة التي تربطها بابنتيها، سلمى ومريم، ووالدهما الفنان عبد المنعم عمايري. ورغم انفصالهما، أكدت أمل أن عبد المنعم يعتبر جزءًا لا يتجزأ من العائلة. ووصفت علاقتها بابنتيها بأنها علاقة صداقة قوية، حيث يتشاركن في كل شيء حتى الملابس.

بدايات فنية مشرقة

تحدثت أمل عن بداياتها الفنية، وكيف شجعها والدها على دخول عالم التمثيل. واسترجعت ذكرياتها في المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث تدربت على يد الراحل طلحت حمدي. وأعربت عن شوقها لتلك الفترة الذهبية في حياتها.

تجربة تربية الكلاب

كشفت أمل عن تجربتها غير المتوقعة في تربية الكلاب، والتي بدأت بإلحاح من ابنتها. ورغم مقاومتها في البداية، سرعان ما أصبحت مولعة بحيوانها الأليف الجديد. وأكدت أن الكلاب أصدقاء مخلصون ووفياء.

رأيها في الدراما العربية

أبدت أمل رأيها في الدراما العربية المعربة، مؤكدة أنها مسلية ولكنها تفضل دراسة العمل الأصلي قبل المشاركة في أي عمل معرب.