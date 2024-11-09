ما هو المعدل الطبيعي لضربات القلب؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - المفهوم العام لمعدل ضربات القلب

يعتبر معدل ضربات القلب أحد العلامات الحيوية الهامة التي تعكس صحة القلب ووظائفه. يعبر هذا المعدل عن عدد المرات التي ينبض فيها القلب في الدقيقة الواحدة. عندما تنقبض عضلة القلب، تضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم، لذا فإن معدل ضرباته يعكس كفاءته في أداء هذه الوظيفة.

العوامل المؤثرة على معدل ضربات القلب

يتأثر معدل ضربات القلب بعدة عوامل، منها:

العمر: يميل معدل ضربات القلب الطبيعي إلى التناقص مع تقدم العمر.

يميل معدل ضربات القلب الطبيعي إلى التناقص مع تقدم العمر. اللياقة البدنية: عادة ما يمتلك الأفراد الذين يتمتعون بلياقة بدنية عالية معدلات ضربات قلب أبطأ.

عادة ما يمتلك الأفراد الذين يتمتعون بلياقة بدنية عالية معدلات ضربات قلب أبطأ. التوتر والإجهاد: يمكن أن يؤدي الإجهاد العاطفي والجسدي إلى زيادة معدل ضربات القلب.

يمكن أن يؤدي الإجهاد العاطفي والجسدي إلى زيادة معدل ضربات القلب. الأدوية: تؤثر بعض الأدوية على معدل ضربات القلب، سواء بتسريعه أو تقليله.

تؤثر بعض الأدوية على معدل ضربات القلب، سواء بتسريعه أو تقليله. درجة الحرارة والبيئة المحيطة: يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة معدل ضربات القلب.

المدى الطبيعي لمعدل ضربات القلب

المعدل الطبيعي لضربات القلب يتراوح بين 60 و100 نبضة في الدقيقة لشخص بالغ أثناء الراحة. يعتبر معدل النبض أقل أو أعلى من هذا المدى مؤشراً يحتمل أن يحتاج للتقييم الطبي. يُعرف النبض الأدنى من 60 نبضة في الدقيقة باسم بطء القلب، وقد يكون طبيعياً لدى الأشخاص الرياضيين، بينما يُطلق على النبض الأعلى من 100 نبضة في الدقيقة اسم تسارع القلب.

كيفية قياس معدل ضربات القلب

يُقاس معدل ضربات القلب بسهولة باستخدام الطرق التقليدية أو باستخدام الأجهزة الذكية. ولقياس النبض يدوياً، يمكن اتباع الخطوات التالية:

اجلس بهدوء واترك جسمك يسترخي لبضع دقائق.

ضع أصبعي السبابة والوسطى على الجانب الداخلي من معصم اليد الأخرى بجوار قاعدة الإبهام.

اضغط بخفة حتى تشعر بالنبض.

عد النبضات لمدة 60 ثانية للحصول على معدل دقيق.

أهمية الانتباه لمعدل ضربات القلب

من المهم الانتباه إلى معدل ضربات القلب ومراقبته بانتظام نظراً لأنه قد يكون مؤشراً على الحالة الصحية العامة للفرد. وفي حالة الشعور بأي خلل في معدل ضربات القلب أو وجود أعراض أخرى، يُنصح بالتواصل مع الطبيب للحصول على تقييم كامل ولتجنب أي مضاعفات صحية محتملة.