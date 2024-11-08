كيف أميز بين العسل المغشوش والأصلي.. إليك هذه الطرق!

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - علامات تميز العسل الأصلي عن المغشوش

قد يكون التمييز بين العسل الأصلي والمغشوش متطلبًا صعبًا لبعض الناس، خاصة أن السوق مليء بالعسل المغشوش الذي يتم تصنيعه بطرق غش مختلفة. ومع ذلك، هناك بعض الطرق التي يمكن من خلالها التمييز بين العسل الحقيقي والمُقلّد.

1. اختبار الذوبان في الماء

عند وضع ملعقة صغيرة من العسل في كوب من الماء البارد، ستلاحظ أن العسل الأصلي يتحجر في القاع دون أن يذوب بسرعة، بينما يذوب العسل المغشوش بسهولة نتيجة احتوائه على كميات كبيرة من السكر أو الماء الصناعي.

2. اختبار اللهب

يمكنك تجربة غمس عود قصدير في العسل ثم محاولة إشعاله. إذا اشتعل العود وكان اللهب ثابتًا ومستمرًا، فهذا يشير إلى أن العسل غالبًا أصلي. أما العسل المغشوش فيحتوي على ماء مضاف يغرق العود ويمنعه من الاشتعال.

3. اختبار الورق أو القماش

قم بوضع بضع قطرات من العسل على ورقة نظيفة أو قطعة من القماش وانتظر بضع دقائق. يظهر الشمع أو الماء العالق في العسل المغشوش من خلال تبقع الورقة أو القماش، بينما لا يترك العسل الأصلي أي أثر يُذكر.

4. اختبار طعم العسل ورائحته

للعسل الأصلي نكهة مميزة ونقية تعكس مصدره الطبيعي من الزهور والنباتات، بينما قد يكون للعسل المغشوش طعم ورائحة ملوثين بسبب الإضافات الصناعية مثل السكر أو الفانيليا.

استخدامات العسل الأصلي وقيمته الغذائية

العسل الأصلي يعتبر كنزًا غذائيًا ذا فوائد صحية عديدة، وله استخدامات متعددة تتجاوز كونه مجرد محلي للوجبات والمشروبات.

مضاد للبكتيريا : يعتبر العسل الطبيعي مضاداً قوياً للبكتيريا، مما يساعد في علاج الجروح والتهابات الحلق.

: يعتبر العسل الطبيعي مضاداً قوياً للبكتيريا، مما يساعد في علاج الجروح والتهابات الحلق. مصدر للطاقة : يحتوي العسل على سكريات طبيعية توفر الطاقة بشكل سريع وسهل الهضم.

: يحتوي العسل على سكريات طبيعية توفر الطاقة بشكل سريع وسهل الهضم. غني بالفيتامينات : يحتوي العسل على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين C وB6، التي تعزز صحة الجسم.

: يحتوي العسل على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين C وB6، التي تعزز صحة الجسم. تحسين الهضم: يساهم العسل في تحسين عملية الهضم نظراً لاحتوائه على خصائص مضادة للأكسدة والألياف الغذائية.

ختاماً

اختيار العسل الأصلي يعود بفوائد عديدة على الصحة، بينما قد يؤدي استخدام العسل المغشوش إلى تقليل هذه الفوائد بشكل كبير. الحرص على شراء العسل من مصادر موثوقة وإجراء بعض الاختبارات المنزلية يمكن أن يوفر حماية فعالة ضد الوقوع في فخ العسل المغشوش.