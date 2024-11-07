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اليعقوبي يعلن قائمة تونس لمواجهتي جامبيا ومدغشقر

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - أعلن قيس اليعقوبي، مدرب منتخب تونس، قائمة نسور قرطاج لمباراتي جامبيا ومدغشقر، في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وضمت قائمة نسور قرطاج كلاً من:
حراسة المرمى: آمان الله مميش– معز بن شريفية– أيمن دحمان.
خط الدفاع: حمزة المثلوثي– وجدي كشريدة– علي العابدي– نادر الغندري– علاء غرام– ياسين مرياح– منتصر الطالبي– محمد أمين الشارني.
خط الوسط: عيسى العيدوني– إلياس السخيري– إدريس الميزوني– محمد علي بن رمضان– حمزة رفيعة– محمد الحاج محمود– حنبعل المجبري.
خط الهجوم: سيف الله لطيف– بلال آيت مالك– عمر العيوني– ربيع الحمري– حازم المستوري– أنس الحاج محمد– هيثم الجويني – نبيل الماكني.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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