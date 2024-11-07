اليعقوبي يعلن قائمة تونس لمواجهتي جامبيا ومدغشقر

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - أعلن قيس اليعقوبي، مدرب منتخب تونس، قائمة نسور قرطاج لمباراتي جامبيا ومدغشقر، في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وضمت قائمة نسور قرطاج كلاً من:

حراسة المرمى: آمان الله مميش– معز بن شريفية– أيمن دحمان.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي– وجدي كشريدة– علي العابدي– نادر الغندري– علاء غرام– ياسين مرياح– منتصر الطالبي– محمد أمين الشارني.

خط الوسط: عيسى العيدوني– إلياس السخيري– إدريس الميزوني– محمد علي بن رمضان– حمزة رفيعة– محمد الحاج محمود– حنبعل المجبري.

خط الهجوم: سيف الله لطيف– بلال آيت مالك– عمر العيوني– ربيع الحمري– حازم المستوري– أنس الحاج محمد– هيثم الجويني – نبيل الماكني.