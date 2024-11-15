عزيز الشافعي.. موهبة مصرية تحلق بموسيقاها إلى العالمية

القاهرة - محمد ابراهيم - في خطوة نوعية تؤكد الريادة الموسيقية المصرية، أعلن الملحن والشاعر عزيز الشافعي توقيعه اتفاقية تعاون مع شركة "سوني ميوزيك" العالمية لتصبح الناشر الرسمي لأعماله الفنية حول العالم،حيث شارك بمجموعة صور من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك".

وأعرب عزيز عن سعادته بهذه الشراكة الجديدة التي ستتيح له فرصًا واعدة لاستكشاف أسواق جديدة وتعزيز التنوع والانتشار العالمي لموسيقاه التي يفتخر بكونها جزءًا من الحراك الإبداعي المتميز للمدرسة الموسيقية المصرية الرائدة في الشرق الأوسط.

وأضاف أنه يتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات بالتعاون مع فريق "سوني ميوزيك" والاستفادة من خبراتهم وشبكة علاقاتهم الدولية لتوسيع انتشار موسيقاه عالميًا، معربًا عن امتنانه للدعم والرعاية التي يلقاها من شركائه طوال هذه المسيرة.

اخر أعمال عزيز الشافعي



والجدير بالذكر ان آخر أعمال عزيز الشافعي أغنية أنا من غيرك للنجم بهاء سلطان من فيلم الهوى سلطان،والتي حصدت على إشادات جماهيرية واسعة،وتصدرت التريند في الوطن العربي.

كلمات اغنية أنا من غيرك



أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

يا ترى إنت زيي كمان؟

زيي كمان مشتاق لزمان

قعدة عادية ومكالمة بتسأل فيها عليّ

في العربية واقفين والدنيا معدية

نرغي شوية نضحك نسمع كم أغنية

نضحك نسمع كم أغنية

يا ليل يا ليلي يا يا عين

يا ليل نسمع كم أغنية

لما أقول لك تبعد إياك تسمع مني

قرب أكثر إمسك فيّ بكلمة احضني

ازاي تمشي ده إنت لوحدك بس فاهمني

أنا مستني أهو تكلمني

أصل التفاصيل أجمل بكثير بوجودك فيها، بوجودك فيها

أتاريك إنت يا حبيبي إنت اللي محليها حياتي إنت محليها

أصل التفاصيل أجمل بكثير بوجودك فيها، بوجودك فيها

أتاريك إنت يا حبيبي إنت اللي محليها حياتي إنت محليها

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

يا ترى إنت زيي كمان؟

زيي كمان مشتاق لزمان

أنا من غيرك يا ليلي

بتوه توهان