دوري أبطال آسيا للنخبة: الهلال يضرب الاستقلال بالثلاثة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 4 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - استمر فريق الهلال السعودي بالعلامة التامة، وحقق فوزه الرابع توالياً وكان هذه المرة على استقلال طهران الإيراني في الجولة الرابعة من منافسات مجموعة الغرب.

وجاء فوز الهلال على الفريق الإيراني 3-0، ووقّع الصربي ألكسندر ميتروفيتش على أهداف الهلال الثلاثة في الدقائق (15، 33، و74).

ورفع الهلال رصيده إلى 12 نقطة في صدارة مجموعة الغرب متساوياً مع مواطنه أهلي جدة بعدد النقاط، بعد فوز الأهلي على الشرطة العراقي 5-1.

وهذه الخسارة هي الثالثة لفريق استقلال طهران، ليتجمّد رصيده عند 3 نقاط فقط.