أحلام الشامسي تصحّح أخطاء النعي بين حسين ومصطفى فهمي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 02:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

سارعت النجمة أحلام الشامسي إلى تصحيح خطأ شائع بين مستخدمي موقع “إكس” بشأن نشر صور الفنان المصري حسين فهمي بدلاً من شقيقه الراحل مصطفى فهمي، الذي وافته المنية يوم الأربعاء.

أعادت الفنانة الإماراتية نشر تدوينة خاطئة، معبرةً عن استيائها بالقول: “الذي توفى هو شقيق مصطفى، وهو يشبهه كثيرًا، وليس الفنان حسين فهمي. فقط للتوضيح لأن هناك الكثير من الناس يتداولون صورة حسين فهمي.”

توفي مصطفى فهمي في الساعات الأولى من صباح أمس عن عمر يناهز 82 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية ومحاولة نقله إلى أحد المستشفيات، لكن روحه فاضت قبل وصوله.

مصطفى فهمي كان قد نُقل إلى المستشفى قبل وفاته، وغادر بعد خضوعه لفحوص طبية، لكنه عاد إلى المستشفى في المساء. ورغم الاتصال بطاقم الإسعاف لنقله، إلا أنه توفي قبل وصولهم.

في أغسطس الماضي، خضع لفهمي لجراحة في أحد مستشفيات الشيخ زايد لإزالة ورم في المخ، وغادر المستشفى على أن يستكمل علاجه في المنزل حتى تتحسن حالته.

وُلِد مصطفى فهمي في أغسطس 1942، وقدّم العديد من الأعمال السينمائية والدرامية الناجحة خلال مسيرته الفنية. حصل على بكالوريوس من معهد السينما في قسم التصوير، وبدأ حياته الفنية كمساعد تصوير في فيلم “أميرة حبي أنا” عام 1974، وشارك لاحقًا في بطولة فيلم “أين عقلي” في نفس العام. في عام 1976، شارك في أربعة مسلسلات هي: “قمر الزمان”، “لمن تشرق الشمس”، “وجهاً لوجه”، و”نبتدي منين الحكاية”، ليواصل بعدها مسيرته الفنية الناجحة في السينما والتلفزيون.