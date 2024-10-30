هل تعلم؟ كوب قهوتك الصباحي قد يكون درعًا واقيًا ضد الأمراض الخطيرة!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:57 صباحاً - متابعة بتول ضوا

هل تعتقد أن فنجان القهوة الصباحي هو مجرد عادة يومية؟ قد تفاجئك النتائج التي توصلت إليها العديد من الدراسات العلمية حول فوائد القهوة الصحية. فبينما يخشى البعض من آثار الكافيين على الصحة، تشير الأبحاث إلى أن استهلاك القهوة بكميات معتدلة قد يكون له فوائد صحية عديدة، منها الوقاية من مجموعة واسعة من الأمراض المزمنة.

الوقاية من أمراض القلب: تشير العديد من الدراسات إلى أن شرب القهوة بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

حماية الدماغ: أظهرت بعض الأبحاث أن الكافيين الموجود في القهوة قد يحسن الوظائف الإدراكية ويقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وباركنسون.

الوقاية من مرض السكري من النوع 2: تشير بعض الدراسات إلى أن شرب القهوة قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، خاصة لدى الأشخاص المعرضين للإصابة به.

حماية الكبد: أظهرت بعض الدراسات أن شرب القهوة قد يقلل من خطر الإصابة بتليف الكبد وسرطان الكبد.

مضادات الأكسدة: تحتوي القهوة على العديد من مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

على الرغم من الفوائد الصحية للقهوة، إلا أنه يجب استهلاكها بكميات معتدلة. فالإفراط في شرب القهوة قد يسبب بعض الآثار الجانبية مثل الأرق، والقلق، وارتفاع ضغط الدم. يوصى عمومًا بشرب 3-5 أكواب من القهوة يوميًا.