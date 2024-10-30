إريك جارسيا مرشح للرحيل عن برشلونة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:55 صباحاً - كشف تقرير صحفي، أن مدافع نادي برشلونة، إريك جارسيا، مرشح للرحيل عن صفوف النادي الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” فإن ريال سوسيداد وجيرونا يخططان لضم اللاعب، خلال الميركاتو الشتوي.

وأوضحت الصحيفة، أن ريال سوسيداد يبحث عن تعزيز خط دفاعه، ويرى ب-جارسيا الخيار الأمثل، وخاصة مع إمكانية قدومه على سبيل الإعارة.

أما جيرونا يثق بإمكانيات المدافع الذي لعب في صفوفه معاراً، الموسم الماضي، وحاول الاحتفاظ به ولكنه لم ينجح، وسيعود لمحاولة التعاقد معه في يناير/كانون الثاني المقبل..

وأفادت الصحيفة، أن المشاركات المتقطعة للاعب مع برشلونة هذا الموسم، حيث يلعب كمحور ارتكاز أكثر من كونه قلب دفاع، أثارت التكهنات حول رحيله، مع الإشارة إلى أن برشلونة قد يفضل عرض ريال سوسيداد، خاصة وأنه على سبيل الإعارة.