هل هناك أعراض جانبية شائعة للأدوية المضادة للاكتئاب؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 09:56 مساءً - نعم، هناك بعض الأعراض الجانبية الشائعة للأدوية المضادة للاكتئاب. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن هذه الأعراض يمكن أن تختلف من شخص لآخر، وقد لا تظهر جميعها في كل حالة. إليك قائمة ببعض الأعراض الجانبية الشائعة:

1. جفاف الفم: يعاني بعض الأشخاص من جفاف الفم أثناء استخدام الأدوية المضادة للاكتئاب.

2. الغثيان والقيء: قد يسبب الدواء شعورًا بالغثيان أو قد يتسبب في حدوث حالات قيء عند بعض الأشخاص.

3. الإمساك أو الإسهال: قد يؤدي استخدام الأدوية المضادة للاكتئاب إلى تغيرات في نمط الجهاز الهضمي، مما يتسبب في الإمساك أو الإسهال.

4. زيادة أو فقدان الوزن: قد يحدث تغيير في الشهية والوزن عند بعض الأشخاص، حيث يمكن أن يؤدي الدواء إما إلى زيادة الشهية وزيادة الوزن أو إلى فقدان الشهية وفقدان الوزن.

5. الدوخة أو الدوار: قد تشعر بالدوخة أو الدوار أثناء استخدام الأدوية المضادة للاكتئاب. يُنصح بالانتباه وتجنب القيام بأنشطة تتطلب التركيز حتى تتأقلم مع الدواء.

6. اضطرابات النوم: قد يؤدي استخدام الأدوية المضادة للاكتئاب إلى تغييرات في نمط النوم، مثل الأرق أو النعاس الزائد.

7. تغيرات في الجنسية: قد تؤثر الأدوية المضادة للاكتئاب على الرغبة الجنسية والأداء الجنسي، وقد يعاني بعض الأشخاص من صعوبة في الوصول إلى النشوة الجنسية.

يجب أن تتحدث مع الطبيب المعالج إذا كنت تعاني من أي أعراض جانبية غير مرغوب فيها. يمكن للطبيب تقييم الأعراض وضبط الجرعة أو تغيير الدواء إذا لزم الأمر. يجب ألا تتوقف عن استخدام الدواء دون استشارة الطبيب.