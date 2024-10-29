نشكركم على متابعتكم خبر كأس رابطة المحترفين: ساوثهامبتون يلاقي ستوك سيتي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تقام اليوم، وغداً، مباريات دور الـ 16 في كأس رابطة المحترفين الإنكليزية بكرة القدم، وفق الآتي، وحسب توقيت مكة المكرمة:
مباريات الثلاثاء
ساوثهامتون × ستوك سيتي- الساعة 22:45
برينتفورد × شيفيلد وينزداي- الساعة 23:00
مباريات الأربعاء
برايتون × ليفربول- الساعة 22:30
أستون فيلا × كريستال بالاس- الساعة 22:45
مانشستر يونايتد × ليستر سيتي- الساعة 22:45
نيوكاسل يونايتد × تشيلسي- الساعة 22:45
بريستون نورث ايند × آرسنال- الساعة 22:45
توتنهام هوتسبير × مانشستر سيتي- الساعة 23:15