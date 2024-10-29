كأس رابطة المحترفين: ساوثهامبتون يلاقي ستوك سيتي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، وغداً، مباريات دور الـ 16 في كأس رابطة المحترفين الإنكليزية بكرة القدم، وفق الآتي، وحسب توقيت مكة المكرمة:

مباريات الثلاثاء

ساوثهامتون × ستوك سيتي- الساعة 22:45

برينتفورد × شيفيلد وينزداي- الساعة 23:00

مباريات الأربعاء

برايتون × ليفربول- الساعة 22:30

أستون فيلا × كريستال بالاس- الساعة 22:45

مانشستر يونايتد × ليستر سيتي- الساعة 22:45

نيوكاسل يونايتد × تشيلسي- الساعة 22:45

بريستون نورث ايند × آرسنال- الساعة 22:45

توتنهام هوتسبير × مانشستر سيتي- الساعة 23:15