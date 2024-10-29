اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الدوري الإيطالي (10): ميلان يستضيف نابولي

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإيطالي (10): ميلان يستضيف نابولي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الثلاثاء، ثلاث مباريات في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم، حيث يلتقي ليتشي مع هيلاس فيرونا الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، وكالياري مع بولونيا الساعة 20:30 أيضاً، وميلان مع نابولي الساعة 22:45.

ويتصدر نابولي ترتيب فرق الدوري الإيطالي بـ 22 نقطة، يليه فريق إنتر ميلان بـ 18 نقطة، جوفنتوس بـ 17 نقطة، ولكل من فيورنتينا، أتلانتا، لاتسيو وأودونيزي 16 نقطة.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا