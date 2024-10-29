الدوري الإيطالي (10): ميلان يستضيف نابولي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الثلاثاء، ثلاث مباريات في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم، حيث يلتقي ليتشي مع هيلاس فيرونا الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، وكالياري مع بولونيا الساعة 20:30 أيضاً، وميلان مع نابولي الساعة 22:45.

ويتصدر نابولي ترتيب فرق الدوري الإيطالي بـ 22 نقطة، يليه فريق إنتر ميلان بـ 18 نقطة، جوفنتوس بـ 17 نقطة، ولكل من فيورنتينا، أتلانتا، لاتسيو وأودونيزي 16 نقطة.