تتويج فريق مكتب محافظ جنوب الشرقية بطلا لخماسيات القدم للصالات

فـي ختام الفعاليات الرياضية لـ غازي 22

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي:

تصوير ـ أحمد السناني :

اختتمت بالصالة الرياضية بالمُجمَّع الرياضي بصور الفعاليات الرياضية الرمضانية غازي 22 والتي نظَّمتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب ـ ممثلة في إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية ـ وبدعم وتمويل من الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، حيث رعى حفل الختام المهندس حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال.

بدأ الحفل الختامي بتقديم العديد من الفعاليات والمسابقات الرياضية الترفيهية للجمهور بقيادة محمد العريمي وزعت خلالها الهدايا بعدها تابع الحضور لقاء القمة والنهائي لتحديد بطل البطولة والذي جمع فريقي نادي العروبة ومكتب محافظ جنوب الشرقية في أمسية رياضية كروية جماهيرية انتهت بفوز فريق مكتب محافظ جنوب الشرقية بضربات الجزاء الترجيحية 6/‏4 بعد أن تعادل الفريقان في الوقت الأصلي بثلاثة أهداف لكل فريق ليحقق فريق مكتب محافظ جنوب الشرقية كأس البطولة، ويأتي فريق العروبة وصيفًا، بينما حقق فريق جامعة التقنية والعلوم التطبيقية المركز الثالث إثر فوزه على نادي الطليعة بنتيجة 4/‏1.

وفي الختام قام المهندس حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال بتتويج البطل وأصحاب المراكز الأولى في خماسيات كرة القدم، كما تم تكريم المُجيدين في خماسيات القدم، حيث حصل اللاعب سالم بن محفوظ المخيني لاعب فريق مكتب محافظ جنوب الشرقية على جائزتي أفضل لاعب وهداف البطولة بستة أهداف، فيما حصل اللاعب حجاج بن صالح الخضوري حارس فريق مكتب محافظ جنوب الشرقية على جائزة أفضل حارس في البطولة، ونال المدرب خميس بن مشعل المشرفي مدرب فريق مكتب محافظ جنوب الشرقية على جائزة أفضل مدرب في البطولة. كما تم تكريم لجان الفعاليات الرياضية والحكام واللجنة الإعلامية، ثم قُدِّمت هدية تذكارية لراعي الختام.