دورتموند يبلغ ربع نهائي دوري الأبطال
تأهل بوروسيا دورتموند الألماني إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم بفوزه على مضيفه ليل الفرنسي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء في إياب الدور ثمن النهائي.
وأحرز هدفي بوروسيا دورتموند كل من ايمري تشان من ركلة جزاء وماكسيميليان بيير في الدقيقتين (54 و65)، بينما سجل جوناثان دايفيد هدف ليل الوحيد في الدقيقة الخامسة.
وكانت مباراة الذهاب أقيمت في ألمانيا الثلاثاء الماضي وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ليضرب الفريق الألماني موعدا في الدور ربع النهائي مع برشلونة الإسباني الذي كان تأهل على حساب بنفيكا البرتغالي.
وجاءت المباراة جيدة المستوى تبادل خلالها الفريقان السيطرة على مجريات الأمور، وبادر ليل بتسجيل هدف مبكر حافظ عليه طيلة الشوط الأول، قبل أن يعود الضيوف للرد بقوة بتسجيل هدفين خلال 11 دقيقة، ويحسمون المواجهة على الرغم من المحاولات المستمرة للفريق الفرنسي لإدراك التعادل، غير أنها باءت بالفشل.
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