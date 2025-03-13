لا تعلمها .. 4 أخطاء تمنعك من خسارة دهون البطن

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 04:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يتطلب فقدان الوزن التزامًا وإدارة جيدة، إلا أن هناك بعض العوامل التي قد تعيق التخلص من الدهون العنيدة، مما يجعل الجهود المبذولة أقل فاعلية. وقد حدد الدكتور آندي جالبين، الباحث بجامعة ولاية كاليفورنيا، أربعة أخطاء رئيسية تمنع خسارة دهون البطن.

تؤكد الأبحاث أن النشاط البدني اليومي يلعب دورًا أساسيًا في حرق الدهون، بما في ذلك تلك المتراكمة في منطقة البطن. لذا، فإن التقليل من الحركة أو إهمالها قد يُبطئ عملية فقدان الوزن.

إذا كنت لا تمارس الرياضة بانتظام، فإن التغذية تلعب دورًا رئيسيًا في فقدان الدهون. ويعد البروتين عنصرًا أساسيًا للحفاظ على كتلة العضلات أثناء فقدان الوزن، لذا فإن عدم استهلاكه بكميات كافية قد يعيق التخلص من الدهون المتراكمة.

الاعتماد على الحمية الغذائية فقط دون ممارسة تمارين القوة قد يؤدي إلى بطء معدل الحرق. لذلك، ينصح بممارسة تمارين المقاومة على الأقل مرة أسبوعيًا للمساعدة في تقوية العضلات وزيادة معدل الأيض.

يساعد شرب الماء بكميات كافية على تعزيز التمثيل الغذائي وتحفيز عملية حرق السعرات الحرارية. ويؤدي إهمال شرب الماء إلى صعوبة التخلص من الدهون، لذا يُنصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب يوميًا.