ريال مدريد يحسم ديربي الأبطال ويتأهل

ريال مدريد يحسم ديربي الأبطال ويتأهلتأهل ريال مدريد الإسباني للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح (4-2) مساء الأربعاء، في إياب الدور ثمن النهائي.

وأنهى أتلتيكو مدريد المباراة في وقتها الرسمي بفوزه بهدف سجله لاعبه كونور غالاغار في الدقيقة الأولى ليعادل بذلك نتيجة لقاء الذهاب التي انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين لواحد وتصبح نتيجة المباراتين التعادل (2-2)، ليحتكم الفريقان لوقتين إضافيين ثم ركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل.

ونجح ريال مدريد في تسجيل أربع ركلات ترجيحية من جملة خمس ركلات نفذها الفريق فيما أهدر أتلتيكو مدريد ركلتين من جملة أربع ركلات نفذها الفريق.

وسيواجه ريال مدريد (حامل لقب البطولة) فريق ارسنال في الدور ربع النهائي.

وكان ريال مدريد قد أهدر ركلة جزاء في الوقت الرسمي للمباراة عن طريق فينيسيوس جونيور في الدقيقة (70).

وتأهل أرسنال الإنجليزي لربع النهائي بتعادله مع ضيفه آيندهوفن الهولندي بهدفين لمثلهما، حيث سجل هدفي ارسنال كل الكساندر زينشينكو في الدقيقة (6)، وديكلان رايس (37)، فيما سجل هدفي آيندهوفن إيفان بيرسيتش (18)، وشهيب دريوش (70)، ليحسم ارسنال التأهل بالفوز بمجموع المباراتين بتسعة أهداف مقابل ثلاثة بعد أن فاز في لقاء الذهاب خارج أرضه بسبعة أهداف مقابل هدف.

كما تأهل استون فيلا الإنجليزي بفوزه على كلوب بروج البلجيكي بثلاثة أهداف دون رد، تبادل إحرازها كل من ماركو أسينسيو هدفين في الدقيقتين (50 و61)، وإيلان ماستن في الدقيقة (57).

وكان الفريق الإنجليزي قد فاز في لقاء الذهاب خارج أرضه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسيلتقي استون فيلا مع باريس سان جيرمان الفرنسي في ربع النهائي.