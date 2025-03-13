الإعلان الدستوري الانتقالي في سوريا.. مرحلة جديدة بضمانات الحقوق واستقلال القضاء

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 04:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

وقع الرئيس السوري، أحمد الشرع، يوم الخميس، على الإعلان الدستوري الانتقالي لسوريا، الذي تم تقديمه من قبل لجنة الخبراء القانونيين السورية.

ويحدد الإعلان الدستوري أن المرحلة الانتقالية في سوريا ستستمر لمدة خمس سنوات، ويعتبر الفقه الإسلامي المصدر الأساسي للتشريع في البلاد. كما ينص الإعلان على أن ديانة الرئيس السوري ستظل الإسلام.

وتوضح المسودة أن سوريا ستظل ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعتها، كما تؤكد على الالتزام التام بفصل السلطات واستقلال القضاء.

وأكدت اللجنة المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري أنها بدأت عملها منذ اللحظة الأولى لتشكيلها، واعتمدت في إعداد المسودة على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، أوضحت اللجنة أن الإعلان الدستوري يكفل حقوق المرأة، ويضمن حرية الرأي والتعبير، إضافة إلى ضمان حرية الإعلام والصحافة.