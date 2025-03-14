تشيلسي يحسم تعاقده مع صفقة برتغالية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 11:49 صباحاً - كشف تقرير صحفي، أن نادي تشيلسي حسم تعاقده مع البرتغالي، جيوفاني كويندا، لاعب سبورتنج لشبونة..

ووفقاً لما ذكره فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، عبر حسابه الرسمي، فإن كويندا (17 عاماً) أتم الفحوصات الطبية مع تشيلسي، وسينضم رسمياً إلى صفوف تشيلسي في صيف 2026.

وأضاف خبير الميركاتو، فإن الاتفاق بين تشيلسي وسبورتنج لشبونة قد أُنجز بالكامل، ووافق اللاعب الشاب على مشروع النادي اللندني وخطط المدرب إنزو ماريسكا.

خلال الموسم الحالي، شارك كويندا في 43 مباراة حتى الآن مع لشبونة، بمختلف المسابقات، وسجل هدفين وصنع 8 آخرين.