أسباب أصوات المعدة والطرق المجديّة لتجنبها

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 11:49 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

تُعتبر أصوات المعدة من الظواهر الشائعة التي يمكن أن نسمعها في أجسامنا. وعلى الرغم من أنها ليست مؤذية عادةً، إلا أنها قد تسبب الإحراج في بعض الحالات الاجتماعية. يرجع ظهور تلك الأصوات إلى أسباب معينة مرتبطة بعملية الهضم والتمثيل الغذائي في المعدة والأمعاء.

في هذه المقالة، سنستعرض أسباب أصوات المعدة ونقدم بعض الطرق المجديّة لتجنبها.

1. أسباب أصوات المعدة:

– الهواء المحتشر: يعتبر تراكم الهواء في المعدة والأمعاء من الأسباب الرئيسية لأصوات المعدة. يحدث ذلك عندما يتم ابتلاع كميات كبيرة من الهواء أثناء تناول الطعام أو الشرب بسرعة.

– الهضم والتمثيل الغذائي: خلال عملية هضم الطعام، يقوم الجهاز الهضمي بطحن الطعام ومعالجته وامتصاص المواد الغذائية. قد يتسبب هذا النشاط في إنتاج أصوات طبيعية ناجمة عن حركة العضلات في المعدة والأمعاء.

2. طرق تجنب أصوات المعدة:

– تناول الطعام ببطء: ينصح بتناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا قبل ابتلاعه. وذلك يساعد على تقليل كمية الهواء المحتشر في المعدة.

– تجنب تناول المشروبات الغازية: تحتوي المشروبات الغازية على غازات تزيد من تراكم الهواء في المعدة. لذا، يُفضل تجنب تناولها للحد من أصوات المعدة.

– تجنب الأطعمة الصعبة الهضم: تناول الأطعمة الصعبة الهضم يمكن أن يؤدي إلى زيادة النشاط الهضمي وبالتالي إلى زيادة أصوات المعدة. يُنصح بتناول الأطعمة الخفيفة والسهلة الهضم لتجنب هذه المشكلة.

– الابتعاد عن التوتر والضغوط النفسية: يعتبر التوتر والضغوط النفسية من العوامل المساهمة في زيادة نشاط الجهاز الهضمي وبالتالي زيادة أصوات المعدة. ينبغي العمل على إدارة التوتر والاسترخاء للحد من هذه الأصوات.