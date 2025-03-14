فوائد البروكلي على صحة مرضى السكري

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 11:49 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

يُعتبر السكري من الأمراض المزمنة التي تعاني منها العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم. ويتطلب إدارة السكري اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن للحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة. ومن بين الأطعمة التي تتمتع بفوائد كبيرة لمرضى السكري، يأتي البروكلي كواحد من الخضروات الخضراء القوية التي يجب أن تكون جزءًا من نظامهم الغذائي اليومي. فهو يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة والمركبات النباتية التي تساهم في تحسين صحة مرضى السكري.

فوائد البروكلي لمرضى السكري:

1. غني بالألياف: يعتبر البروكلي مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية، والتي تلعب دورًا هامًا في التحكم في مستويات السكر في الدم. فالألياف تساعد في تباطؤ امتصاص السكر في الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى تقليل الارتفاعات الحادة في مستويات السكر بعد تناول الوجبات. وبالتالي، يمكن أن يساعد تناول البروكلي في تحسين التحكم في السكري.

2. قليل السعرات الحرارية والكربوهيدرات: يحتوي البروكلي على كمية قليلة جدًا من السعرات الحرارية والكربوهيدرات، وهو ما يجعله خيارًا ممتازًا لمرضى السكري الذين يسعون لإدارة وزنهم ومستويات السكر في الدم. فإذا تم تضمين البروكلي في وجبة، يمكن أن يعطي الشعور بالامتلاء دون زيادة في سعرات الطعام.

3. محمل بالفيتامينات والمعادن: يحتوي البروكلي على تركيز عالٍ من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، مثل فيتامين C وفيتامين K والبوتاسيوم والمغنيسيوم. هذه العناصر الغذائية تلعب دورًا في تعزيز صحة الجهاز المناعي والحفاظ على صحة الأوعية الدموية وتقوية العظام. وبالتالي، فإن تناول البروكلي يمكن أن يكوونتيجة لذلك، يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بمضاعفات السكري.

4. مضادات الأكسدة القوية: يحتوي البروكلي على مركبات نباتية تعرف باسم مضادات الأكسدة، مثل السلفورافان. تلعب مضادات الأكسدة دورًا هامًا في الحماية من التأثيرات الضارة للجذور الحرة وتقليل التهابات الجسم. وتشير الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة الواردة في البروكلي يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمشاكل صحية مرتبطة بالسكري، مثل أمراض القلب وأمراض العين الناتجة عن السكري.

5. دعم صحة الهضم: تحتوي البروكلي أيضًا على مركبات تعرف باسم الغلوكوسينولات، وهي مركبات تساهم في دعم صحة الهضم. تعزز هذه المركبات نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء وتحسن عملية الهضم. وهذا يمكن أن يكون مفيدًا لمرضى السكري الذين قد يعانون من مشاكل هضمية مثل الإمساك أو الإسهال.