تقاليد رمضانية مميزة من مختلف الدول العربية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 11:49 صباحاً - تقاليد رمضانية مبهرة في العالم العربي

يعد شهر رمضان المبارك من أهم الأشهر في التقويم الإسلامي، حيث يجتمع فيه المسلمون حول العالم للصيام والعبادة. لكن ما يميز الشهر الكريم في الدول العربية هو التنوع الثقافي والتقاليد الخاصة التي يحتفل بها الناس في كل دولة بطريقتها الفريدة.

فانوس رمضان في مصر

يعتبر فانوس رمضان من الرموز التقليدية التي تميز الشهر في مصر. تضاء الفوانيس في الشوارع والمنازل ويحب الأطفال المشاركة في صنعها وتزيينها. يعود تاريخ هذا التقليد إلى العصر الفاطمي ولكن استمر حتى يومنا هذا كجزء لا يتجزأ من الاحتفالات بالرمضان.

القهوة السعودية والتمر

في المملكة العربية السعودية، تلعب القهوة العربية والتمر دوراً رئيسياً في موائد الإفطار. تعد القهوة وسيلة اجتماعية للتواصل بين الناس، حيث تُقدم بجانب التمر قبل البدء في تناول الوجبة الرئيسية. يعتبر هذا التقليد مشاركة ثقافية وروحية تعزز من التلاحم الاجتماعي.

موائد الرحمن في الأردن

تشتهر الأردن بإقامة موائد الرحمن في شهر رمضان، حيث تُقام هذه الموائد في المساجد والأماكن العامة لاستقبال الصائمين وتقديم وجبات الإفطار المجانية. يُعد هذا التقليد جزءًا من روح العطاء والتضامن في شهر رمضان، حيث يساهم فيه أفراد المجتمع وأصحاب المحسنين.

الحلويات الرمضانية في لبنان

للشهر الكريم نكهة خاصة في لبنان حيث تشتهر البلاد بمجموعة متنوعة من الحلويات الرمضانية مثل القطايف والكلاج. تُعد هذه الحلويات جزءاً من المائدة الرمضانية وتُحضر خاصةً في هذا الشهر لتضاف إلى الأجواء الاحتفالية ولتمنح الإفطار طعماً فريداً.

ليالي الأنس في المغرب

تُعرف ليالي رمضان في المغرب بالأنس والاجتماع مع العائلة والأصدقاء لتناول وجبة “السحور” التي تسبق صيام اليوم التالي. يشترك الناس في قراءة القرآن الكريم وفي الذكر والدعاء في هذه الليالي الروحانية، ممزوجة بطقوس ثقافية متعددة.

تستعرض هذه التقاليد المتنوعة الغنى الثقافي والوحدة الروحية التي يجتمع عليها المسلمون في جميع أنحاء العالم العربي خلال شهر رمضان المبارك. يبقى الهدف الأسمى هو الحفاظ على القيم العليا للإسلام مثل العطاء والمشاركة والالتفاف حول الأسرة والمجتمع.