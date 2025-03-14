أخبار اليمن : مرور صنعاء يكشف عقوبات مخالفة التفحيط

مرور صنعاء يكشف عقوبات مخالفة التفحيط
حذرت شرطة المرور من ارتكاب مخالفات التفحيط بشكل متعمد وبصورة تعرض السائقين ومستخدمي الطريق للخطر، متوعدة باتخاذ أقسى العقوبات الرادعة بحق مُرتكبيها.
وبيّنت أنه سيتم إتخاذ الإجراءات العقابية الصارمة تجاه مرتكبي تلك المخالفات حيث سيتم حجز السيارة المخالفة وسائقها لفترة طويلة وفق العقوبات الرادعة.
ونوهت إلى أنه في حال تكرار ارتكاب تلك المخالفة سيتم اتخاذ عقوبات أقسى على مرتكبيها، ثم يُحال المُخالف إلى النيابة والمحكمة المُختصة للنظر في مصادرة السيارة.
كما حذرت شرطة المرور السائقين المخالفين والمتهورين الذين يقومون متعمدين بإرتكاب مخالفات خطرة وتوثيقها ونشرها للإستعراض في مواقع التواصل الاجتماعي بغرض التحريض وحث الآخرين على ارتكاب هذه المخالفات الخطرة على حياتهم وحياة الآخرين، بأنه سيتم ضبطهم واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم.
وأكدت مواجهة السلوكيات الخطرة وهذه العادة الدخيلة على المجتمع بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم وتعزيز السلامة المرورية وتوعية السائقين بأهمية الإمتثال لقانون المرور واللوائح والتعليمات والآداب المتعلقة بهذا الخصوص، علماً بأن وحدة الرصد الإلكتروني تقوم برصد المخالفين وسيتم ملاحقتهم كون بأن هذه المخالفات الخطرة لاتسقط بالتقادم.
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