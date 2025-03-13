ضبط مرتكب واقعة الاصطدام بعامل توصيل طلبات مما أودى بحياته بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 مارس 2025 04:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد سيارة بالإصطدام بعامل توصيل طلبات مما أودى بحياته بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجارى تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بقيام قائد سيارة بالإصطدام بـ (مندوب توصيل طلبات – مقيم بمحافظة بنى سويف) محدثاً إصابته التى أودت بحياته حال قيادته دراجة نارية أسفل كوبرى النزهة بالقاهرة ، وفر هارباً.

أسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (محاسب – مقيم بمحافظة القليوبية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.