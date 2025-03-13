مصرع 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين فى تصادم قطار مع ميكروباص بالإسماعيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 مارس 2025 04:29 مساءً - لقى 8 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 12 أخرين نتيجة تصادم قطار مع سيارة ميكروباص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق بينما تم نقل المتوفين إلى ثلاجة ذات المستشفى.

وكانت منطقة جلبانة التابعة لمركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، شهدت حادث تصادم مروع بين قطار وسيارة ميكروباص بالقرب من محطة الكهرباء.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية أنه أثناء عبور قطار رقم 293 ركاب بخط القنطرة شرق بئر العبد في المسافة بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة حدث اصطدام للقطار مع ميني باص كان يعبر قضبان السكك الحديدية من مكان غير معد للعبور مما أدى إلى وقوع عدد من الاصابات والوفيات بين ركاب الميني باص

وتناشد هيئة السكك الحديدية السادة المواطنين وقائدي المركبات بالالتزام بالعبور من الأماكن المعدة للعبور فقط وهي المزلقانات التابعة لهيئة السكك الحديدية وعدم العبور نهائيا من الأماكن الغير معدة للعبور حيث تتسبب هذه السلوكيات السلبية في ازهاق الارواح وهو ماسبق وناشدت به الهيئة السادة المواطنين وقائدي المركبات عبر كافة وسائل الإعلام بشكل مستمر نظرا لما ينجم عن مثل هذه السلوكيات السلبية من أضرار جسيمة وازهاق للارواح.

هذا وتوجه فور وقوع الحادث الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى موقع الحادث ومستشفى القنطرة شرق الذي تم نقل المصابين اليه.

كما تتقدم وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر بالدعاء بالشفاء العاجل للمصابين وبخالص التعازي لأسر المتوفيين وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.