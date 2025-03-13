ضمن المرحلة الثانية..محافظ شمال سيناء يعلن طرح 922 وحدة سكنية بمدينة رفح الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 مارس 2025 04:29 مساءً -

أعلن اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، طرح الأسبقية الثانية من المرحلة الأولى للوحدات السكنية بمدينة رفح الجديدة بنظام التمليك، وذلك في إطار جهود الدولة لإعادة إعمار المناطق المتضررة وإنشاء تجمعات سكنية حديثة ومتكاملة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة رفح الجديدة، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية شمال سيناء وتوفير السكن الملائم للأهالي.

وأوضح أن الطرح يشمل 922 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب، وجاهزة للسكن، مشيرًا إلى أن الوحدات متاحة لجميع أهالي محافظة شمال سيناء، مع منح أولوية لأهالي مدينتي رفح والشيخ زويد.

كما أعلن المحافظ، تخصيص 10% من الوحدات لذوي الاحتياجات الخاصة، و20% لأسر الشهداء والمصابين، مؤكدًا أن كل وحدة سكنية تتكون من ثلاث غرف وصالة بمساحة 120 مترًا مربعًا، ومزودة بكل الخدمات الأساسية.

وأشار إلى أنه تم تسكين عدد من المواطنين ضمن المرحلة الأولى، والتي تضمنت 41 عمارة تضم 656 وحدة سكنية، حيث تم تسليمها في شهر يناير الماضي.

ونوه أنه للتيسير على المواطنين، تم فتح جميع المراكز التكنولوجية بمختلف مجالس المدن لتسجيل الطلبات إلكترونيًا، كما استجابت المحافظة لمطالب المواطنين برفع الحد الأقصى لسن التقدم إلى 70 عامًا.

يأتي هذا الطرح ضمن خطة الدولة لإعادة الإعمار ودعم الاستقرار في شمال سيناء، من خلال توفير بيئة سكنية حديثة تلبي احتياجات المواطنين وتضمن حياة كريمة لهم