طرق علاج التهابات الأسنان من المنزل .. هل تكون فعالة؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 04:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تعد التهابات الأسنان من المشاكل الصحية الشائعة التي يمكن أن تسبب ألمًا شديدًا ومضاعفات صحية إذا لم يتم علاجها بشكل مناسب. ورغم تطور الطب، يمكن أن تساعد بعض العلاجات المنزلية البسيطة في تخفيف الألم والحد من الالتهاب دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب.

تقول الدكتورة أمنية حسين إن التهابات الأسنان شائعة بين جميع الفئات العمرية، وغالبًا ما تكون نتيجة تراكم الجير على الأسنان. من المهم تنظيف الجير بشكل دوري، بما في ذلك زيارة طبيب الأسنان كل ستة أشهر لتحفيز الدورة الدموية وتعزيز صحة الأسنان.

-المسواك والقرنفل: نصحت حسين باستخدام المسواك والقرنفل كعلاجات طبيعية فعالة ضد البكتيريا التي قد تسبب التهابات الأسنان.

-نظام غذائي صحي: من المهم اتباع نظام غذائي يحتوي على سوائل كافية، بالإضافة إلى تناول الماء بين الإفطار والسحور في رمضان، وذلك لتجنب التهابات الفم والمضاعفات الصحية.

-تنظيف الأسنان بانتظام: يجب على الأفراد تنظيف أسنانهم مرتين يوميًا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد.