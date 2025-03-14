كيف تتجنب الفوضى في المنزل أثناء رمضان؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 12:55 صباحاً - “`html

نصائح لتنظيم المنزل خلال الشهر الفضيل

رمضان هو زمن للسكينة والعبادة، ولكن قد تصاحب الفوضى أحيانًا الترتيبات الخاصة بتحضير الوجبات والإفطار والسحور. إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على النظام في المنزل.

تنظيم المطبخ قبل بدء رمضان

قبل بدء شهر رمضان، قومي بتحضير مطبخك لاستقبال هذا الموسم المبارك. يمكنك بدءً من ترتيب الخزائن والتخلص من المواد الغذائية التي انتهت صلاحيتها. قومي أيضًا بعمل قائمة بالمستلزمات التي تحتاجين لشرائها بحيث تتجنبين الزيارات المتكررة للمتجر.

تخصيص أماكن محددة للمواد الأساسية مثل التوابل، البقوليات، والأرز.

استخدمي الحاويات الشفافة لتسهيل رؤية ما بداخلها وتنظيم الأرفف.

التأكد من توفر أدوات الطهي التي ستحتاجينها خلال الشهر.

جدولة المهام اليومية

يمكن أن تكون جدولة المهام اليومية أداة فعّالة في تقليل الفوضى وتوفير الوقت. تحديد مهام محددة لكل يوم يساعد في المحافظة على نظام ثابت.

جديولة وقت مناسب للقيام بالأعمال المنزلية اليومية مثل الكنس والغسيل.

حددي موعدًا ثابتًا لتحضير الإفطار، وتجهيز المائدة قبل الإفطار بوقت كافٍ.

قومي بتحميل المهام على جميع أفراد العائلة، بحيث يشارك الجميع في المسؤوليات.

مكان للعبادة والسكينة

خصصي مكانًا معينًا في المنزل للعبادة والتأمل. يجب أن يكون هذا المكان بعيدًا عن الضوضاء والفوضى ليساهم في خلق جو من الهدوء والروحانية.

احتفظي بفرشة صلاة وقرآن كريم وطاولة صغيرة للمسبحة في هذا المكان.

قومي بترتيب سجادة الصلاة ووضعها في اتجاه القبلة دائماً.

يمكنك وضع نباتات صغيرة أو شموع عطرية لتعزيز الأجواء الروحانية.

الحفاظ على النظام بعد الإفطار

بعد الإفطار، قد تزداد الفوضى بسبب الصحون والأواني المتراكمة. لذا، من المهم أن تضعي خطة للتنظيف والترتيب.

توزيع المهام بين أفراد العائلة لغسل الأطباق وتنظيف المطبخ.

تجنب تأجيل المهام إلى اليوم التالي للحصول على مطبخ نظيف دائماً.

استخدام المناديل لتنظيف الأسطح سريعاً بعد كل وجبة.

من خلال اتباع هذه النصائح البسيطة، يمكنك الاستمتاع بشهر رمضان بطريقة منظمة وهادئة. رمضان كريم!

“`