انت الأن تتابع خبر محمد صلاح يتصدر الحذاء الذهبي الأوروبي.. ومرموش ينافس والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل هدفا في آخر مباراة له مع ليفربول ليصل إلى 19 هدفًا في البطولة، ويعزز صدارته لسباق الحذاء الذهبي الأوروبي برصيد 38 نقطة.
ترتيب الحذاء الذهبي
- ورغم المنافسة الشديدة من أبرز اللاعبين في الدوريات الأوروبية، يتصدر صلاح الترتيب بفارق نقطتين عن النرويجي إيرلينج هالاند، الذي سجل 18 هدفًا مع مانشستر سيتي.
- وفي الدوري الإسباني، عاد روبرت ليفاندوفسكي للتسجيل بعد صيام عن الأهداف دام ثلاث مباريات، وسجل هدفًا فى فوز برشلونة الكبير على فالنسيا (7-1)، ليرتفع رصيده إلى 17 هدفًا في الليجا، ويحتل المركز الثالث في الحذاء الذهبي برصيد 34 نقطة.
- ومن جهة أخرى، ظهر المهاجم المصري عمر مرموش كأحد أبرز الاكتشافات هذا الموسم، حيث سجل 15 هدفًا حتى الآن مع فريقه آينتراخت فرانكفورت، ليحجز مكانًا ضمن العشرة الأوائل في سباق الحذاء الذهبي،
ويظهر كمنافس قوي على المراكز المتقدمة.
- ترتيب أفضل 10 هدافين في سباق الحذاء الذهبي الأوروبي:
- محمد صلاح (ليفربول) – 19 هدفًا (38 نقطة)
- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) – 18 هدفًا (36 نقطة)
- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) – 17 هدفًا (34 نقطة)
- هاري كين (بايرن ميونخ) – 17 هدفًا (34 نقطة)
- ألكسندر إيساك (نيوكاسل) – 17 هدفًا (34 نقطة)
- فيكتور جيوكيريس (سبورتينغ لشبونة) – 22 هدفًا (33 نقطة)
- ماتيو ريتيغي (أتالانتا) – 16 هدفًا (32 نقطة)
- عمر مرموش (آينتراخت/مانشستر سيتي) – 15 هدفًا (30 نقطة)
- كيليان مبابي (ريال مدريد) – 15 هدفًا (30 نقطة)
- كول بالمر (تشيلسي) – 14 هدفًا (28 نقطة).