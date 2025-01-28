انت الأن تتابع خبر محمد صلاح يتصدر الحذاء الذهبي الأوروبي.. ومرموش ينافس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل هدفا في آخر مباراة له مع ليفربول ليصل إلى 19 هدفًا في البطولة، ويعزز صدارته لسباق الحذاء الذهبي الأوروبي برصيد 38 نقطة.

ترتيب الحذاء الذهبي

ورغم المنافسة الشديدة من أبرز اللاعبين في الدوريات الأوروبية، يتصدر صلاح الترتيب بفارق نقطتين عن النرويجي إيرلينج هالاند، الذي سجل 18 هدفًا مع مانشستر سيتي.

وفي الدوري الإسباني، عاد روبرت ليفاندوفسكي للتسجيل بعد صيام عن الأهداف دام ثلاث مباريات، وسجل هدفًا فى فوز برشلونة الكبير على فالنسيا (7-1)، ليرتفع رصيده إلى 17 هدفًا في الليجا، ويحتل المركز الثالث في الحذاء الذهبي برصيد 34 نقطة.

ومن جهة أخرى، ظهر المهاجم المصري عمر مرموش كأحد أبرز الاكتشافات هذا الموسم، حيث سجل 15 هدفًا حتى الآن مع فريقه آينتراخت فرانكفورت، ليحجز مكانًا ضمن العشرة الأوائل في سباق الحذاء الذهبي،

ويظهر كمنافس قوي على المراكز المتقدمة.