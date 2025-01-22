ملخص أهداف مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فوزا كبيرا ومستحقا على نظيره الشباب بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة الاتحاد والشباب

وسجل العبود الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 32 وسجل بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 45 صنع حامد.

وعاد كمارا بالهدف الأول للشباب في الدقيقة 45 +2 صنعه له بودينسي وانتهت المباراة 2/1.



