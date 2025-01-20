اليوم .. مباراتان فـي ختام الذهاب بالدور الثاني لدوري الدرجة الأولى لليد

تختتم اليوم مباريات دور الذهاب بالدور الثاني لدوري الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2024/‏2025م بإقامة مباراتين الأولى، حيث يستضيف نادي عُمان بملعبه بالصالة الرياضية بالنادي منافسه نادي السيب في الساعة الخامسة مساء، تليها على نفس الصالة مباراة مسقط وأهلي سداب في الساعة السابعة مساء، وتعَد مباراتا اليوم مهمتين لجميع الفرق الأربعة التي تسعى إلى حجز موقعها مبكرًا في سلَّم الترتيب العام للدوري، حيث يحتل نادي السيب الصدارة برصيد 4 نقاط إثر فوزه على ناديي مسقط وأهلي سداب في الجولتين السابقتين، ويطمح في خطف الفوز الثالث في لقاء اليوم أمام نادي عُمان برصيد نقطتين الذي يدخل اللقاء وليس أمامه سوى الفوز بعد تعرضه إلى خسارة في الجولة الماضية أمام نادي عُمان بنتيجة 19/‏21 في المقابل يُعَد لقاء مسقط وأهلي سداب قمة هو الآخر نظرًا للإمكانيات الفنية والبدنية التي يتمتع بها لاعبو الطرفين، مسقط يدخل اللقاء بمعنويات عالية إثر فوزه على نادي عُمان بالجولة الماضية وهذا الأمر بلا شك سيعطي الفريق دافعًا معنويًّا كبيرًا نحو تقديم أداء ومستوى مشرفًا في مباراة اليوم في المقابل يدخل أهلي سداب اللقاء وليس أمامه سوى الفوز وتعويض الخسارتين اللتين تلقاهما في الجولتين السابقتين.

من جانب آخر اقيمت مساء أمس الأول مباراتان في الدور الثاني لدوري الدرجة الثانية لكرة اليد، حيث تغلب النصر على السويق بنتيجة 27/‏26 في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب الصالة الرياضية بنادي عُمان وفي المباراة الثانية فاز صحم على صحار بنتيجة 28/‏20 في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب الصالة الرياضية بالمجمَّع الرياضي بصحار.