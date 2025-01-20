بنك مسقط يفتح باب التسجيل أمام الفرق الأهلية للاستفادة من برنامج «الملاعب الخضراء»

عبر منصة إلكترونية ولغاية 15 فبراير

استكمالًا لمسيرة 14 عامًا في دعم الفرق الأهلية الرياضية عبر أحد أهم برامج المسؤولية الاجتماعية، أعلن بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، عن فتح باب التسجيل أمام الفرق الأهلية الرياضية للاستفادة من مجالات الدعم التي يقدمها برنامج «الملاعب الخضراء» لعام 2025م. ويأتي استمرار تنفيذ البرنامج بفضل النجاحات والإنجازات التي حققها على مدار الأعوام الماضية، والإقبال الكبير الذي حظي به من قبل الفرق الأهلية للاستفادة من الدعم الذي يقدمه البنك لتطوير هذه الفرق، وتتضمن مجالات الدعم المقدمة تعشيب الملاعب بالعشب الطبيعي أوالصناعي أو تركيب أنظمة الإنارة أو أجهزة تحلية المياه بهدف المساهمة في تطوير البنية الأساسية للرياضة العُمانية والمساهمة في تنمية مواهب الشباب وتعزيز إمكاناتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية، علمًا أن باب التسجيل سيستمر لغاية 15 فبراير 2025م وسيتم تقديم الدعم لـ20 فريقًا رياضيًّا من مختلف المحافظات.

ويمكن للفرق الأهلية الرياضية الراغبة في المشاركة التسجيل في البرنامج من خلال المنصة الإلكترونية المصممة خصيصًا لبرنامج «الملاعب الخضراء» بهدف التسهيل على الفرق الأهلية المشاركة كونها توفر وصولًا أسهل للجميع، ويمكن للفرق التعرف على الشروط والمعايير المعتمدة للمشاركة من خلال استمارة الطلب المتوافرة على الصفحة المخصصة في الموقع الإلكتروني. وبهذه المناسبة، قال طالب بن سيف المخمري، مدير العلاقات المجتمعية والإعلامية ببنك مسقط: تشكل برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية والاستدامة أحد أهم الركائز الأساسية التي يهدف بنك مسقط للاستمرار في تنفيذها وتطويرها بشكل مستمر، وذلك لأهميتها للمجتمع ككل، مضيفًا إن إطلاق النسخة الرابعة عشرة من البرنامج هذا العام ما هي إلا تأكيد على الأهمية التي يشكِّلها للفرق الأهلية الرياضية في سلطنة عُمان، ودليل واضح على الاستمرارية التي يحققها برنامج «الملاعب الخضراء» لخدمة الشباب العُماني. داعيًا الفرق الرياضية الراغبة في المشاركة البدء في عملية التسجيل والتأكد من استيفاء الشروط والمتطلبات المذكورة، متمنيًا للجميع التوفيق خلال المرحلة المقبلة. ويُعَدُّ برنامج «الملاعب الخضراء» أحد برامج المسؤولية الاجتماعية الرئيسية التي ينفذها البنك ليعزز من خلالها قيَم الريادة والشراكة والمساهمة في تمكين المجتمع من خلال دعم الشباب العُماني الموهوب، كما يهدف لأن يكون نموذجًا يحتذى به ضمن المبادرات الهادفة لدعم المجتمع المحلي في المجال الرياضي والثقافي، حيث يهدف البرنامج لتحقيق استدامة هذه المشاريع باعتبار أن ملاعب الفرق الأهلية تشكل ملتقى لإقامة مختلف الأنشطة الرياضية والفعاليات الاجتماعية المتنوعة إلى جانب المساهمة في نشر المسطحات الخضراء في كافة أنحاء السلطنة. ويفخر البنك بمساهمته في تقديم الدعم لـ203 فرق منذ إطلاق البرنامج في عام 2012م، ويقدر عدد المستفيدين من النسخ السابقة أكثر من 70 ألف من منتسبي هذه الفرق الأهلية الرياضية من مختلف المحافظات. هذا وتشكل الفرق الرياضية الأهلية أحد القطاعات المهمة التي تستقطب شريحة كبيرة من الشباب من مختلف الفئات العمرية، وقد شهدت الفترة الماضية استكمال مجموعة من ملاعب الفرق الرياضية التي سبق وأن فازت بالدعم وتشمل تعشيب الملاعب والإنارة وتحلية المياه. ودعمًا للنجاحات التي تحققت خلال النسخ السابقة، سيواصل بنك مسقط التعاون وتعزيز التفاعل مع الجميع للاستفادة من النتائج المستدامة لبرنامج «الملاعب الخضراء» واستغلال المساحات الخضراء الاستغلال الأمثل بما يخدم المجتمع.