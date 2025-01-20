ختام المرحلة الثانية من «ماراثون عُمان الصحراوي» بولاية بدية

فاز العدَّاء المغربي محمد المرابطي بالجولة الثانية من «ماراثون عُمان الصحراوي» في ولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية، والتي أقيمت أمس الأول لمسافة 55 كيلومترًا، من أصل 165 كيلومترًا مسافة الماراثون في أربع مراحل، وجاء العدَّاء المغربي رشيد المرابطي في المركز الثاني في نتائج المرحلة على مستوى الرجال، فيما حلَّ العدَّاء العُماني صالح السعيدي ثالثًا، كما فازت العدَّاءة المغربية «عزيزة الراجي» بالمركز الأول في الجولة ذاتها على مستوى النساء، وحصلت البريطانية «إليدا ألوهم» على المركز الثاني، وجاءت مواطنتها «سالي فورد» في المركز الثالث.

جدير بالذكر أن الماراثون الذي يأتي في نسخته العاشرة يشارك فيه أكثر من ألف عدَّاء من مختلف دول العالم، يتنافسون لمسافة 165 كيلومترًا، موزَّعة على أربع مراحل الأولى لمسافة 42 كيلومترًا، والثانية لمسافة 55 كيلومترًا، والثالثة لمسافة 47 كيلومترًا، والرابعة لمسافة 21 كيلومترًا، بالإضافة إلى إقامة سباق المسير لمسافة 100 كيلومتر.