اليوم .. ختام منافسات البطولة الدولية المفتوحة للبولينج

بمشاركة 120 لاعبا ولاعبة من دول عدة

تختتم اليوم منافسات البطولة الدولية المفتوحة للبولينج، التي تنظمها اللجنة العُمانية للبولينج مع مهرجان ليالي مسقط على صالة مركز السيب وسط مشاركة كبيرة في هذه البطولة لقرابة 120 لاعبًا ولاعبة، من عدد من الدول الآسيوية والأوروبية والخليجية، في أكبر تجمع تشهده البولينج العُمانية، حيث حرص الجميع على المشاركة بعد الجوائز المالية القيمة التي تم رصدها لهذه البطولة، والتي استقطبت أبطال العالم من مختلف القارات.

ويقام ختام اليوم في الدورين الثاني والثالث من البطولة لتحديد بطل البطولة وأصحاب المراكز الأولى الأخرى، حيث سيتنافس الجميع على حصد الجوائز المالية المرصودة وبالبالغ قيمتها قرابة 30 ألف ريال عُماني وهي بين الأعلى قيمة بين البطولات المفتوحة في القارة الآسيوية، وكذلك في منطقة الخليج.

وشهدت الجولة الأولى بنظام المحاولات يوم أمس الأول، منافسة قوية من أجل البقاء ضمن المراكز الأولى والمنافسة خصوصًا على المركزين الأول والثاني وهما المؤهلان مباشرة إلى الجولة النهائية من البطولة، حيث تحركت نتائج اللاعبين بعد أن تمكن اللاعب السعودي عبدالرحمن الخليوي من الصعود إلى المركز الأول محركًا الإماراتي نايف عقاب في المركز الثاني بعد سيطرة الثاني في الأيام الماضية على المركز الأول، وتمكن السعودي من جمع 2050 نقطة، فيما سجل الإماراتي أفضل محاولاته عند النقطة 2026 نقطة، وفي قائمة اللاعبين العُمانيين يتصدر الترتيب العام اللاعب خالد عيسى برصيد 1995 نقطة ويليه مصعب العدوي برصيد 1971 نقطة، ويتنافسن بقية اللاعبين من أجل البقاء في قائمة المتأهلين إلى الدور الثاني من البطولة.

فيما دخل لاعبو ماليزيا في قائمة المتأهلين منهم بطل العالم تون كريم وزميله محمد سيزيرول ودخل القائمة كذلك حتى الآن لاعبون من الكويت وكوريا والسعودية وقطر والإمارات وعدد من لاعبي سلطنة عُمان.

وقال موسى الميمني مدير البطولة بأن البطولة تشهد منافسة قوية ويتوقع أن يكون آخر أيام المحاولات الأكثر منافسة نظرًا لرغبة الجميع بالبقاء في القائمة الرئيسية المؤهلة إلى الدور قبل النهائي من البطولة وهم لاعبون من الدول المشاركة ولاعبون عُمانيون ونظام البطولة يسمح للاعبين من سلطنة عُمان بالبقاء في الأدوار الأخرى، وكذلك فرصة للاعبين آخرين للبقاء في تلك الأدوار.

وأضاف أن الجولة النهائية تبدأ اليوم خلال الفترة الصباحية، وتقام خلال فترة الظهيرة منافسات الدور قبل النهائي، ويلعب الجميع بنظام صعود السلم وأول لاعبين من الدول المشاركة ولاعبين من سلطنة عُمان يتأهلون إلى الدور الثالث مباشرة. وتقام لبقية اللاعبين والبالغ 28 لاعبًا ستة أشواط، وفي الدور الثالث يتأهل 12 لاعبًا من 28 لاعبة، بالإضافة إلى اللاعبين الأربعة الكبار المتأهلين من الدور الأول، ويخوض الجميع ثمانية أشواط يتأهل منهم خمسة لاعبين، وبعدها يلعب أصحاب المراكز من الثالث إلى الخامس فيما بينهم في ثلاثة أشواط وبعدها يلاقي المتأهل أصحاب المراكز الأولى المتأهلين من الدور الأول.