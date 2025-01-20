اليوم .. اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العماني لكرة القدم

تشهد قاعة المؤتمرات في فندق معاني بدءًا من العاشرة صباح اليوم اجتماعًا غير عادي للجمعية العمومية للاتحاد العُماني لكرة القدم، وذلك برئاسة سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العُماني لكرة القدم وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الأندية المحلية، حيث يأتي هذا الاجتماع في ظروف استثنائية تعيشها الكرة العُمانية حاليًّا خصوصًا في ظل الخطوات المتسارعة التي تسبق مرحلة الانتخابات للمجلس القادم، والذي سيحمل على عاتقه الكثير من الملفات الخاصة بمسيرة الكرة العُمانية بكافة فئاتها مستقبلًا، خصوصًا وأن هناك أندية طالبت بتقديم موعد الانتخابات لمنح الاتحاد القادم مزيدًا من الوقت للعمل المتكامل تسهيلًا للمهام القادمة.

أهم الجوانب

اجتماع اليوم سيشهد الكثير من الأوراق التي تم طرحها في الفترة السابقة وأهمها المادة (38) من النظام الأساسي، التي لم يتم الموافقة عليها في الاجتماع الماضي، والتي تنص: (يشترط في المترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون عُمانيًّا ومقيمًا في سلطنة عُمان، وأن يكون عضوًا عاملًا لمدة سنة واحدة على الأقل في النادي العضو بالاتحاد المترشح منه، وأن تكون عضويته سارية عند تقديم طلب الترشح، وبالنسبة للمرأة المترشحة، يجب أن تكون عضوة في النادي المترشحة منه، أو مارست اللعبة كلاعبة أو حكمة أو مدربة. وعلى المترشح أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس معترف به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بسلطنة عُمان، وألا يكون عضوًا في اللجان المستقلة في اتحاد أو مسؤول عن تدقيق الحسابات في الاتحاد أثناء تقديم ترشحه، وألا يكون عليه عقوبة نافذة بالشطب والحرمان من ممارسة أي نشاط في كرة القدم. ولا يقبل ترشح من سبق له شغل أو يشغل حاليًّا أيًّا من مناصب مجلس الإدارة في أي اتحاد رياضي محلي آخر، عدا الاتحاد العُماني لكرة القدم، لدورتين متتاليتين أو متفرقتين، على الرغم من وجود بوادر على عدم اعتماده والبقاء على القرار السابق الذي وافقت عليه الاندية باجتماع الجمعية العمومية مؤخرًا.

جدول الأعمال

الجدير بالذكر أن جدول أعمال اجتماع اليوم سيتصمن (١٠) بنود وهي: إعلان انعقاد اجتماع الجمعية العمومية وبتشكيلها وفقًا للنظام الأساسي للاتحاد العُماني لكرة القدم، واعتماد جدول الأعمال، كلمة الرئيس، تعيين ثلاثة أعضاء لتدقيق محضر الاجتماع، تعيين المراقبين، اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق، اعتماد تعديل النظام الأساسي للاتحاد، اعتماد لائحة رابطة اللاعبين، اعتماد لائحة الانتخابات، تشكيل اللجان الانتخابية.