لجنة الرياضة النسائية باتحاد اليد تناقش استعداداتها لدوري الصالات

فـي أول اجتماع لها بتشكيلها الجديد عقدت لجنة الرياضة النسائية بالاتحاد العُماني لكرة اليد يوم أمس أول اجتماع لها بتشكيلها الجديد برئاسة عبير بنت عيسى الزدجالية عضوة مجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة اليد رئيسة اللجنة بحضور الأعضاء، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بانطلاق الدوري النسائي لكرة اليد للصالات الذي سينطلق في شهر أبريل القادم بعد اعتماده من قبل مجلس الإدارة بمشاركة 7 أندية وهي مصيرة والسويق وصلالة والشباب ونادي عُمان والبشائر، كما تم خلال الاجتماع أيضًا مناقشة شروط وقواعد الدوري من جميع النواحي الفنية والإدارية والذي سيتم خلاله اختيار وانتقاء أفضل اللاعبات للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني لكرة اليد للصالات استعدادًا للاستحقاقات القادمة. ورفعت اللجنة توصية إلى مجلس الإدارة حول مركز إعداد الرياضي النسائي المزمع إقامته خلال المرحلة القادمة، والذي يأتي في إطار حرص مجلس الإدارة على تطوير كرة اليد النسائية وإيجاد قاعدة من اللاعبات الممارسات للعبة، كذلك تم رفع توصية إلى مجلس الإدارة حول إقامة مهرجان للبراعم الصغار النسائي للصالات والشواطئ، حيث سيكون الموعد المقترح للشواطئ يوم 7 فبراير القادم، بحيث يكون هناك مشرف مع كل مركز أو مدرسة أحد لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية يقوم بإعطاء اللاعبات أساسيات اللعبة في المهرجان، أما مهرجان البراعم للصالات فسيتم تحديد موعد إقامته في الفترة المقبلة.

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