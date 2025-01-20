نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي الرسمي أمام الاتفاق في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الاتفاق بعد قليل بملعب ايجو ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتفاق أمام الأهلي

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الاتفاق أمام الأهلي مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الأهلي أمام الاتفاق

حراسة المرمى: ادوارد ميندي

خط الدفاع: مجرشي، ايبانيز، الكسندر، بالعبيد.

خط الوسط: الجهني، كيسي، محرز.

خط الهجوم: فيرمينو، فيجا، توني.

القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق أمام الأهلي

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.