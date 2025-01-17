ريال مدريد يبلغ ربع نهائي كأس الملك

ريال مدريد يبلغ ربع نهائي كأس الملكتأهل ريال مدريد إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد فوزه على سيلتا فيغو بنتيجة (5 - 2)، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في الدور ثمن النهائي.

وكان ريال مدريد قد تقدم بهدفين سجلهما كليان مبابي في الدقيقة 37 وفينسيوس جونيور في الدقيقة 48، وتعادل سيلتا فيغو قبل نهاية الوقت الأصلي بعد أن سجل له كلا من جوناثان بامبا في الدقيقة 83، وماركوس الونسو في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

وذهبت المباراة إلى شوطين إضافيين، ونجح خلالهما ريال مدريد في إضافة ثلاثة أهداف عن طريق البرازيلي إندريك دي سوزا /دفين في الدقيقة 108، والدقيقة 119، وفيديريكو فالفيردي في الدقيقة 112، ليحسم الفوز ويتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وفي مباراة أخرى جرت اليوم لحساب الدور نفسه، ودع أتلتيك بيلباو حامل اللقب، بعدما خسر أمام ضيفه أوساسونا بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

وسجل أهداف أوساسونا كلا من أيمار أوروز في الدقيقة 40، وأنتي بوديمير هدفين في الدقيقة 44، والدقيقة 70، في حين سجل هدفي أتلتيك بيبلباو كلا من نيكو ويليامز في الدقيقة 45+3، وأوسكار دي ماركوس في الدقيقة 55.

وكذلك نجح ريال سوسيداد في تحقيق الفوز على رايو فاييكانو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل أهداف ريال سوسيداد كلا من ميكيل أويارزبال في الدقيقة 23 وجون أندير اولاساغاستي في الدقيقة 45+1، وسيرجيو جوميز في الدقيقة 79، في حين سجل هدف رايو فاييكانو اللاعب أوسكار تاريخو من ضربة جزاء في الدقيقة 45.

وشهدت المباراة طرد لاعب رايو فاييكانو ألفونسو سبينو في الدقيقة 77.