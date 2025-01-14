نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات مثيرة بشأن ملف تجديد عقد عبد الله السعيد مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن تطورات جديدة بشأن ملف تجديد عقد عبد الله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي أوشك على الانتهاء.

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" بشأن مستحقات لاعبي الزمالك: "إدارة النادي قررت صرف 70% من مستحقات اللاعبين، قبل يوم 18 يناير الجاري، قبل حسم ملف تجديد عقود اللاعبين".

موقف عبد الله السعيد من تجديد عقده مع الزمالك

وأضاف عن موقف عبد الله السعيد من تجديد عقده:" عبد الله السعيد طلب تجديد عقده مع نادي الزمالك لمدة موسمين وليس موسم واحد مقابل مليون دولار".

وأوضح:" عبد الله السعيد يبلغ من العمر 40 عاما، ولكنه يشعر أنه لازال قادر على العطاء لفترة أطول، ويرغب في استكمال مشواره مع الفريق؛ والتتويج معه بالبطولات".

ثم أتم كريم رمزي:" عبد الله السعيد تلقى عرض مغري من أحد الأندية الخليجية مقابل 50 مليون دولار في الموسم،".

