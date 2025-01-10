نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز ينهي تحضيراته لمواجهة ساجرادا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته في العاصمة الأنجولية لواندا استعدادا لمواجهة نطيره نادي ساجرادا في إطار مواجهات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على ساجرادا في السادسة من مساء السبت المقبل على استاد ١١ نوفمبر في العاصمة لواندا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وأقيم المران على ملعب ١١ نوفمبر وهو الملعب الذي يستضيف مواجهة الغد أمام ساجرادا واستمر التدريب لمدة ساعة واحدة طبقا لتعليمات الكاف، وسمح النادي بحضور الإعلام للمران ١٥ دقيقة في بداية التدريب.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين في القائمة وسط حماس كبير للتواجد في التشكيل الأساسي، واشتمل التدريب على وحدات بدنية وفنية وتقسيمة في نهاية المران.

