نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتنفيذ قراره عند قيد اللاعبين الجدد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أرسل النادي الأهلي اليوم خطابًا لاتحاد الكرة، يطالب فيه بتنفيذ القرار الصادر عن الاتحاد بتاريخ 25 ديسمبر الماضي، الذي يمنع قيد أي لاعب في فترة القيد الحالية إلا بعد تحصيل كامل رسوم القيد مقدمًا، وقيام الأندية بسداد الديون المستحقة عليها من الفترات السابقة.

زجاء في الخطاب أيضًا تأكيد النادي على إعلاء مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين الأندية المتنافسة، وأن يكون سداد المديونيات المستحقة للاتحاد وفقًا لمعايير واحدة، بمقتضاها تكون المبالغ المسددة أو المؤجلة متساوية لكل الأندية.