نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: اتجاه داخل الاتحاد السكندري لإقالة بابافاسليو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، عن وجود نية داخل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري لإقالة المدرب القبرصي بابافاسليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "هناك اتجاه داخل الاتحاد السكندري لإقالة بابافاسليو من تدريب الفريق وذلك عقب توديع كأس مصر اليوم أمام تيم أف سي بثنائية نظيفة من دور الـ٣٢".

وأضاف: "هناك غضب داخل نادي الاتحاد من نتائج الفريق في الفترة الأخيرة سواء بمسابقة الدوري الممتاز أو كأس الرابطة بالإضافة إلى توديع كأس مصر مبكرا".

واختتم: "لذلك قد يتم الإعلان قريبا عن إقالة بابافاسليو من تدريب الاتحاد السكندري".