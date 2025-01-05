نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب شباب بلوزداد: لا أهتم بتحطيم الرقم القياسي للأهلي إفريقيا.. والفوز على الأحمر تاريخي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض عبد القادر العمراني، المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري، المبالغة في النتيجة التي حققها فريقه بالفوز على الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة الماضية في الجزائر، ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وبالتحديد بعد نجاح فريقه في إيقاف سلسلة اللاهزيمة التي حققها المارد الأحمر خلال مشوار مبارياته في بطولة افريقيا بعدم الهزيمة علي مدار 27 مباراة سابقة.

وقال المدرب الجزائري في تصريحات عبر إذاعة ميجا إف إم لبرنامج "لعبة والتانية" الذي يقدمه الإعلامي كريم رمزي، إن الفوز على الأهلي وإنقاذ موقف فريقه داخل المجموعة الإفريقية كان الهدف المراد تحقيقه، وحصد الثلاث نقاط كان أهم من أي شيء آخر، لا سيما وأن أي نتيجة غير الفوز كانت ستضع "بلوزداد" في موقف حرج في المجموعة.

أما بالنسبة لما حققه الفريق الجزائري بكسر الرقم القياسي المسجل للأهلي، أشار عمراني أن الأهلي فريق كبير والفوز على فريق بحجم الأهلي من النتائج التاريخية لبطل الجزائر.

واختتم المدير الفني لشباب بلوزداد: مع ذلك لا أبالي بتحطيم بلوزداد الرقم القياسي المسجل باسم الأحمر، ولكن الأهم حصد النقاط الثلاثة في الوقت القاتل على طريقة المارد الأحمر.

