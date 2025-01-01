انت الأن تتابع خبر مصادر الميدان: الهلال يستقر على موعد التفاوض مع سالم الدوسري لتجديد عقده ـ عاجل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر مسئولو نادي الهلال، على موعد بدء التفاوض مع سالم الدوسري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في ظل انتهاء عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري، ودخوله الفترة الحرة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وأحقيته في التوقيع مع أي نادي.

ووفقا لما ذكرته مصادر الميدان الرياضي:" فإن المسئولين في نادي الهلال، سيتواصلوا مع سالم الدوسري خلال الأيام القادمة، وتحديداً عقب العودة للتدريبات الجماعية للفريق، خاصة وأن هناك رغبة من جانب النادي في استمراره مع الفريق وعدم رحيله بنهاية الموسم". ودخل سالم الدوسري الفترة الحرة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، في ظل انتهاء عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ويعد سالم الدوسري أحد الركائز الأساسية في تشكيل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق، حيث يعتمد عليه بصورة أساسية خلال الفترة الأخيرة في المسابقات المحلية والقارية.