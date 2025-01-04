نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيلة الرسمية للإسماعيلي أمام طنطا بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي تشكيل لاعبيه استعدادا للقاء طنطا بعد قليل في إطار منافسات دوري الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الدراويش المختار لمواجهة طنطا على النحو التالي:



في حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم

خط الدفاع: عبدالكريم مصطفى، محمد عمار، عبدالله محمد

خط الوسط: حاتم سكر، محمد عبدالسميع، هشام محمد، محمد خطاري

وفي الهجوم: علي الملواني، محمد زيدان، ايريك تراوري

